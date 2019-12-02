Son Dakika › Dünya › ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir? - Son Dakika Dünya
ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?
6 saat önce
ABD'de düzenlenen indirim kampanyası Black Friday'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen indirim kampanyası Black Friday'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi.
Black Friday'de yapılan 7.4 milyar dolarlık internet satışı, geçen seneye oranla yüzde 20 daha fazla oldu ancak 2018'deki Siber Pazartesi kampanyasıyla ulaşılan 7.9 milyar dolarlık alışverişin gerisinde kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Günlük burç yorumları 2 Aralık 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak