ABD'de Arizona'dan kalkan uçak türbülansa girdi, 11'i ağır 36 yolcu yaralandı - Son Dakika
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ABD'de Arizona'dan kalkan uçak türbülansa girdi, 11'i ağır 36 yolcu yaralandı

19.12.2022 07:59
ABD'de Arizona'dan kalkan uçak türbülansa girdi, 11'i ağır 36 yolcu yaralandı

ABD'nin Arizona eyaletinden Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya giderken türbülansa giren Hawaiian Air uçağındaki 11'i ağır 36 yolcu yaralandı. Yaralıların arasında 14 aylık bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi.

ABD'deki yerel ve ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Honololu'daki havalimanına yaklaşık 30 dakika mesafede nadir rastlanan bir türbülansa kapılan uçaktaki 278 yolcu ve 10 mürettebattan 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Hawaiian Air, Twitter paylaşımında, Airbus A330 tipi yolcu uçağında yaşanan olayı doğrularken, yaralı sayısı hakkında rakam belirtmedi. Hava yolu firması, "yaralılara havalimanında ilk müdahalenin yapıldığını ve bazılarının daha fazla bakım için hızla yerel hastanelere nakledildiğini" kaydetti.

ARALARINDA BEBEK DE VAR

Honolulu'daki yerel hastanedeki sağlık görevlileri, aralarında 14 aylık bir bebeğin de olduğu 36 yaralıdan bazıları için başından ciddi darbe alma, kesikler, morluklar, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi teşhislerde bulundu.

Kaynak: AA
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