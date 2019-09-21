Son Dakika Haberleri: ABD'de turistleri taşıyan otobüs korkuluklara çarptı: 4 ölü
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ABD'de turistleri taşıyan otobüs korkuluklara çarptı: 4 ölü

1 saat önce

SALT LAKE ABD'nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak güvenlik korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

ABD'de turistleri taşıyan otobüs korkuluklara çarptı: 4 ölü, System.String[]

SALT LAKE ABD'nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak güvenlik korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınında 30 Çinli turistin bulunduğu tur otobüsünün yoldan çıktığını ve korkuluklara çarptığını belirtti.

Kazada 4 turistin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, 15'i ağır 26 yaralının çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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