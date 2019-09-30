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ABD'de Türk festivaline büyük ilgi

25 dakika önce

Washington'da gerçekleştirilen 17.Geleneksel Türk Festivaline binlerce kişi katıldı.

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Washington'da gerçekleştirilen 17.Geleneksel Türk Festivaline binlerce kişi katıldı. Türk kültürüne ait örneklerin işlendiği festival büyük ilgi gördü.


ABD'nin başkenti Washington, bu yıl da renkli Türk Festivaline ev sahipliği yaptı. Binlerce Türk vatandaşının katıldığı 17.Geleneksel Türk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türk kültürünün ve mutfağından örneklerin sunulduğu festivalde Sivas kangalı ile Hacivat ve Karagöz gösterisi ise katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festival kapsamında gerçekleştirilen dans ve folklor gösterisi büyük alkış aldı. Festivali gezen Türk vatandaşları ve ABD ziyaretçiler Türk kültürüne ait özenle hazırlanan el işi ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek inceledi.


Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da festivalde Türk vatandaşları ile bir araya geldi.


ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen festivalde her yıl bir şehri işlediklerini ve bu yıl da festivalin Antakya üzerine kurulduğunu dile getirdi.


Türk-Amerikan Sanatlar Topluluğu Başkanı İbrahim Yazıcı, "Karagöz Hacivat gölge oyunumuz Türk-Amerikan Sanatlar Topluluğunun bünyesinde yer alan 'Karagöz Everywhere' projesinin bir parçası olarak bugün Washington DC'de bulunmaktadır. Karagöz takımımızla buradayız. Biraz önce ilk gösterimizi yaptık, şu anda da ikinci gösterimine başlayacağız. Biraz önce izdiham oldu. İnsanlar dışarıda kaldığı için birazdan ikinci gösteriyi yapacağız" ifadelerini kullandı.


David adlı bir ziyaretçi ise etnik yemeklerini sevdiğini ifade ederek, "Türk yemekleri güzel ve farklı baharatlar var" ifadesini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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