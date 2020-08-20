ABD'de Türk kasiyerin duyarlılığı ödüllendirildi - Son Dakika

ABD'de Türk kasiyerin duyarlılığı ödüllendirildi

ABD'de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere maske ardından gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için ürettiği çözümle ödüle layık görüldü.

ABD'de Türk kasiyerin duyarlılığı ödüllendirildi, System.String[]

ABD'de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere maske ardından gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için ürettiği çözümle ödüle layık görüldü.

ABD'nin  Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Eskişehirli Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medya hesabından  yaptığı "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımıyla dikkat çekmesinin ardından çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Knowles şu ifadeleri kullandı :   "Koronavirüs (Covid-19) başladıktan sonra hepimiz maske takmaya başladık ve  bu yüzden müşteriler gülümsememizi göremiyordu. Ben de acaba bu konuyla alakalı ne yapabilirim diye düşünürken ilk başlarda komik maskeler takmaya başladım."

"İŞİTME ENGELLİ MÜŞTERİLERİMLE DAHA RAHAT İLETİŞİM KURMAK İSTİYORDUM"

İşitme engelli bir kişinin önünde şeffaf maskeler ürettiğini gören Knowles kendisine ulaşıp, "Benim bir sürü işitme engelli müşterim var. Maskemi çıkararak onları riske atmak istemiyorum. Onlarla rahat iletişim kurabilmek için ve benim dudaklarımı okuyabilmeleri için bu maskeyi istiyorum. Aynı zamanda gülümseme bizim üniformamızın bir parçası müşterilerime gülümsemek de istiyorum" ifadelerini kullandığını belirtti.

Maskeyi taktığı ilk gün işitme engelli müşterilerinin duygulandığını söyleyen Knowles şöyle devam etti : "Maskeyi taktığım ilk gün iki tane işitme engelli müşterim kasama geldiklerinde ağlamaya başladılar. Ne kadar büyük bir şey yaptığını anlatamayız dediler. Gerçekten çok mutlulardı. Ben de çok mutlu oldum. Diğer müşteriler de 'Gülümsemeni tekrar görmek harika, harikasın' diye iltifatlarda bulundular."

ABD'Lİ OYUNCU JOHN KRASİNSKİ, KNOWLES'I HESABINDA PAYLAŞTI

Knowles'ın sosyal medya hesabından paylaştığı maskeli fotoğrafı milyonlarca takipçisiyle paylaşan ünlü Hollywood yıldızı John Krasinski sayesinde Knowles'a kendi çevresinin yanı sıra dünyanın pek çok yerinden mesaj ve tebrik mektupları gelmeye başladı. Medyanın da dikkatini çeken Knowles, "Ben haberlere çıkmaya başladıktan sonra şirketimizin CEO'su bana bir teşekkür mektubu yolladı. Mektubu aldığımda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam çünkü şirketin başındaki insan bir kasiyeri fark ediyor ve ona mektup yolluyor. Bu çok önemli bir şey" diye konuştu.

Şirketin en büyük ve en prestijli ödülünü almaya da hak kazandığını belirten Knowles, "Ödülü bana getirdiklerinde göz yaşlarıma hakim olamadım. Bu konuda ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Çünkü bu ödül direkt şirketin CEO'sundan geliyor" dedi.

"MARKET AÇILDIĞINDA İLK BİR SAAT YALNIZCA 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERE HİZMET VERİYORUZ"

Knowles, ABD'de çalıştığı markette koronavirüs süreci nedeniyle alınan önlemleri de aktardı :  "Maskesiz marketin içine girmek yasak ve marketin içinde sıklıkla 'Sosyal mesafemizi koruyalım ve kurallara uyalım' anonsları yapılıyor. Rafların arasında tek yön kuralı var. İlk saat sadece 65 yaş üstü kişilerin alışveriş yapabilmesi için marketi normal saatinden bir saat önce açıyoruz. İlk saat yalnızca onlar kabul ediliyor. Ayrıca bir gün sabah da sağlık personelleri için açık.  Birçok şehir ve birçok eyalette maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de Türk kasiyerin duyarlılığı ödüllendirildi - Son Dakika Dünya
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