ABD'de "Türk Kültürü Mirası Ayı" sanal ortamda kutlandı - Son Dakika

NEW ABD'nin başkenti Washington'da her yıl kutlanan "Türk Kültürü Mirası Ayı" bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda kutlandı.

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen sanal etkinlikte ilk olarak Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri anlatıldı.

Hat sanatı örneklerinin yapılıp sunulduğu etkinlikte, Türk piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu da konser verdi.

Kültürler arası etkinlik ve atölye çalışmaları eylül ve ekim ayları boyunca sanal ortamda düzenlenmeye devam edilecek.