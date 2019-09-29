"ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var"
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç, "ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor.
İTO Başkanı Avdagiç, "ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızın, Türk Ticaret Merkezi'nden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerekiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:01
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