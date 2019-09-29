Son Dakika Haberleri: "ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var"
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"ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var"

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç, "ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor.

İTO Başkanı Avdagiç, "ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızın, Türk Ticaret Merkezi'nden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerekiyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:01 
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