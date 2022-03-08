ABD'de Türk restorana saldıran Ermeni asıllı 2 kişiye hapis cezası verildi - Son Dakika
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ABD'de Türk restorana saldıran Ermeni asıllı 2 kişiye hapis cezası verildi

08.03.2022 17:30
ABD'de Türk restorana saldıran Ermeni asıllı 2 kişiye hapis cezası verildi

NEW ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentindeki Türk restoranında bulunanlara 4 Kasım 2020'de tehdit ve küfürlerle saldıran 23 yaşındaki William Stepanyan 5 yıl, 24 yaşındaki Harutyun Harry Chalikyan 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NEW ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentindeki Türk restoranında bulunanlara 4 Kasım 2020'de tehdit ve küfürlerle saldıran 23 yaşındaki William Stepanyan 5 yıl, 24 yaşındaki Harutyun Harry Chalikyan 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, dün görülen duruşmada, Beverly Hills'te bulunan Türk restorana saldıran Stepanyan ve Chalikyan'ın ayrıca, restorana verdikleri zararın telafisi için 21 bin 200 dolar ödemesine hükmetti.

Stepanyan ve Chalikyan, hapis cezasını çekmek üzere federal hapishaneye gönderildi.

Savcı Tracy L. Wilkison, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sanıklar nefret tarafından yönlendirildi ve eylemleri içler acısıydı. Mağdurlara yönelik fiziksel yaralanmalar ve duygusal travma hafife alınamaz ancak verilen cezaların bu zararların giderilmesine yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerini paylaştı.

Türk restoranına saldırı

Beverly Hills bölgesindeki "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım 2020'de 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa zarar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

Stepanyan ve Chalikyan daha sonra söz konusu saldırıyı azmettirme ve gerçekleştirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Haklarında hazırlanan iddianameye göre Stepanyan, 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını belirtiği ve aynı gün Chalikyan ile buluştuğu ifade edilmişti.

Restoranı basan sanıklardan birinin "Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz." şeklinde tehditte bulunduğunun belirtildiği iddianamede, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı ve 2 sanığın restoranda 20 bin dolarlık hasara neden olduğu, restoranın geçici olarak kapandığı ve binlerce dolar gelir kaybı bulunduğu kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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