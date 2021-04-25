- ABD'de Türk vatandaşlar sözde soykırım iddialarını protesto etti - Son Dakika

- ABD'de Türk vatandaşlar sözde soykırım iddialarını protesto etti

WASHINGTON - ABD'de yaşayan Türkler, sözde soykırım iddialarını protesto etti.

ABD'nin Washington kentinde sözde soykırıma destek amacıyla Ermenilerin düzenleyeceği eyleme karşı ülkede yaşayan Türkler tek vücut oldu. ABD'de bulunan Türk vatandaşlar, Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak soykırım iddialarını protesto etti. Türk vatandaşlar, Türk bayrakları ile birlikte sözde soykırım iddialarına karşı slogan ve dövizlerle tepki gösterdi. Gösteriye Türk derneklerinin yanı sıra kardeş ülke ve toplulukların dernekleri de destek verdi.

Eylem için çok sayıda ABD polisi görevlendirilerek, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösterinin düzenlendiği alanda yollar trafiğe kapatıldı.

Biden'dan skandal açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, "soykırım" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılan ve "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi de açıklamada yer almıştı.