Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Son Dakika

Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti

6 saat önce

ABD'de Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçtiABD (DHA) - ABD'nin '2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' olarak bilinen savunma bütçesi, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

ABD'de Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti

ABD (DHA) - ABD'nin '2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' olarak bilinen savunma bütçesi, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 8'e karşı 86 oyla kabul edildi.

Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerini sürdürdüğü gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi; Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Tasarıda ayrıca Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Tasarıda, TürkAkım kapsamında enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine de yaptırım uygulanması; projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Tasarıda Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının belirli şartlar çerçevesinde kaldırılması vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.

Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Savunma, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar
Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
18:15 İKİ KIZI EVE GELMEYEN ANNE KONUŞTU : EVLATLARIMI ÇALDILAR - Son Dakika
18:15 Gazeteciye saldıran güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:14 Sakharov ödülü, uygur türkü ilham tohti'nin kızına verildi - Son Dakika
18:14 BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti - Son Dakika
18:13 Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu (1) - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]