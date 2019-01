ABD'de Türkler Sarıkamış İçin Yürüdüler

ABD'de bulunan Türk sivil toplum kuruluşları, ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde bulunan Woodlanpark Dağı'nda Sarıkamış Harekatının 104. yıl dönümü dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

ABD'de yaşayan Türkler Sarıkamış'ı andı. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu ile Amerika Giresunlular Derneği öncülüğünde Sarıkamış Harekatının 104. yıl dönümü için anma yürüyüşü gerçekleştirildi. New Jersey eyaletinin Paterson kentinde bulunan Woodlanpark Dağı'nda düzenlenen etkinliğe çeşitli derneklerin başkanları da katıldı. Etkinliğe katılanlar, yapılan anma konuşmalarından sonra okunan dualarının ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.



Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Tulga Tekman yaptığı konuşmada, "Kars'ın, Ardahan'ın ve Sarıkamış'ın Rus işgalinden kurtulması için Allahu Ekber Dağları'nda ordumuzun yaptığı harekatta ne yazık ki Mehmetçiklerimiz savaşamadan soğukta donarak şehit oldular. Aradan geçen yıllara rağmen o acıyı içimizde yaşatarak hem şehitlerimizin ruhlarını şad ediyoruz, hem de vatanımızın ne zorluklarla kurulduğunu, özgürlük ateşinin nasıl yakıldığını mesaj olarak göndermek istiyoruz" dedi.



Amerika Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin ise, "Türk ulusunun bağımsızlığını yeniden kazanması ve Türk yurtlarının Rus işgalinden kurtarılması için başlatılan savaşta donarak şehit olan askerlerimizi dualarla yad ediyoruz. Amerika'da dahi olsak o şehitlerimizin anısını yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Emekli Öğretmen ve Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tatar da, "Atalarımız, geçmişimiz hiçbir zaman komşularına ve yönettikleri insanlara kötü davranışlar içerisinde bulunmamıştır. Ne olursa olsun onların insanca yaşaması için ellerinden gelen gayretleri iyi niyetleri ile göstermişlerdir. O günlerin gelecek nesillere yansıtılması, hatırlanması ve unutulmaması için bu tür törenler yapılmalıdır. Gelecek nesillere de tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - NEW JERSEY

