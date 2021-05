ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson'da iftar yemeği verildi - Son Dakika

NEW ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı yerlerden New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde verilen iftar yemeği, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi.

ABD'de faaliyet gösteren Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) Paterson Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik, tarihi belediye binasının avlusuna kurulan iftar çadırlarının altında gerçekleşti.

İftara, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New Jersey Milletvekili Bill Pascrell, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ve diğer ileri gelen yerel yöneticiler başta olmak üzere New York ve New Jersey civarında yaşayan farklı millet ve etnik gruplardan temsilciler katıldı.

Belediye Başkanı Sayegh, iftardan önce yaptığı konuşmada, misafirlere katılımları için teşekkür ederek, "Bu akşam her kesimden insanın bir araya geldiği bu topluluk, gerçek New Jersey'yi temsil ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi Mercan da misafirleri selamlayarak, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar yemeğini organize eden TASC'nin başkan yardımcısı İsrafil Demir ise, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri iftar programını artık geleneksel hale getireceklerini kaydetti.