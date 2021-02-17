ABD'de Türklerin verdiği "uyum içinde yaşama" ilanı Ermenileri kızdırdı - Son Dakika

ABD'de Türklerin verdiği "uyum içinde yaşama" ilanı Ermenileri kızdırdı

17.02.2021 23:13
ABD'de Türklerin verdiği

NEW ABD'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD temsilciliği tarafından verilen, Türkler ile Ermenilerin uyum ve barış içinde yaşaması çağrısı içeren ilanın Ermenileri kızdırdığı belirtildi.

NEW ABD'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD temsilciliği tarafından verilen, Türkler ile Ermenilerin uyum ve barış içinde yaşaması çağrısı içeren ilanın Ermenileri kızdırdığı belirtildi.

MÜSİAD ABD'den bir yetkili, 7 Şubat'ta başkent Washington ile New York'u birbirine bağlayan ABD'nin en işlek otobanlarından I-95 üzerindeki bir panoya verilen ilanın Ermeniler arasında öfkeye neden olduğunu söyledi.

Ermenilerin ilanın indirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını belirten yetkili, "İlanı 4 hafta için vermiştik ama şu an Ermenilerden ilan şirketi üzerine çok yoğun bir baskı var, böyle giderse birkaç güne kaldırabilirler." şeklinde konuştu.

İlanda, "Azerbaycanlılar (ve Türkler), Ermenilerle uyum içinde yaşamaya hazır. Peki ya Ermeniler?" ifadesinin yer aldığı görüldü.

"Barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık"

MÜSİAD ABD Yönetim kurulu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu pano mesajı ile barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık. Son dönemde yaşanan olaylar ile asılsız iddialara karşı sesimizi duyurmak istedik." ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD ABD'nin en büyük arzusunun, ülkeler arası anlaşmazlıklar sonrası, iş insanlarını ve işletmeleri uzlaştırmaya katkıda bulunacak faaliyetleri yönlendirmek olduğu belirtilen açıklamada, "Biz iş insanları barış ve huzur ortamının en doğru ortam olduğunu her platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Ermeniler, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Türklerin verdiği 'uyum içinde yaşama' ilanı Ermenileri kızdırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG, Kylian Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirledi Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi Buzda kayan 15 araç birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti
Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek         
23:19
Burak Demir, konuk oyuncu olarak Ramo'ya katıldı Burak Demir, konuk oyuncu olarak Ramo'ya katıldı         
22:31
Elon Musk'ın adını kullanan sahte Bitcoin danışmanları binlerce kişiyi dolandırdı Elon Musk'ın adını kullanan sahte Bitcoin danışmanları binlerce kişiyi dolandırdı         
21:49
İngiltere'den ezber bozan deney: Bilinçli olarak koronavirüs bulaştıracaklar İngiltere'den ezber bozan deney: Bilinçli olarak koronavirüs bulaştıracaklar         
21:36
Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter         
20:24
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi         
20:07
Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi         
19:13
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 23:28:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Türklerin verdiği "uyum içinde yaşama" ilanı Ermenileri kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei