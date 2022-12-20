ABD'de bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu! DNA testi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu! DNA testi yapılacak

20.12.2022 10:16

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan bir tuzlu su üretim tesisinde, çalışan işçiler tarafından insan kalbi bulundu. Kalbin yetişkin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, olayın aydınlatılması için DNA testi yapılacak.

Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde bulunan bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu. Tennessee Soruşturma Bürosu işçilerin kalbi, geçtiğimiz perşembe günü Nashville'in yaklaşık 90 kilometre güneybatısındaki McEwen'de devlete bağlı bir tuz tesisinde bulduğunu söyledi.

YETİŞKİN BİR ERKEĞE AİT

Yapılan açıklamada, "Kalbin ilk muayenesinde bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayın anlaşılması için ek DNA testi yapılacak. Soruşturma devam ediyor" denildi.

"GÖRDÜĞÜM EN TUHAF ŞEYLERDEN BİRİ"

Humphreys Şerifi Chris Davis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, "32 yıldır kolluk kuvvetleriyim. Bu olayın şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şeyler arasında ilk 5'te olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 80,22 dolar Brent petrolün varil fiyatı 80,22 dolar Brezilya'dan havalanan yolcu uçağı türbülansa girdi: 5 yaralı Brezilya'dan havalanan yolcu uçağı türbülansa girdi: 5 yaralı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nashville, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu! DNA testi yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:14 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ülkesinde coşkuyla karşılandı! Uçaktan ilk inen isim olan Messi'den tarihe geçecek poz
09:51 Ege'de Yunan F-16'larından uçaklarımıza taciz! TSK gerekli cevabı verdi
09:50 AVM'de tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Hangi devirde yaşıyoruz?
09:25 Dünya Kupası finalinde kupa seremonisi sonrası sahaya girip Messi'yi kolundan çeken Nusret'in kupaya dokunmayı nasıl başardığı ortaya çıktı
09:20 Kolaya dev zam! Yılbaşı öncesi 2,5 litrelik kola 30 lira oldu
09:16 ABD'de bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu! DNA testi yapılacak
08:57 Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle sahne alan Hadise, kalça dansı yaptı
08:45 Jesus'un öğrencileri sahalara dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler
08:36 İstanbul'da örgüt bağlantılı evlere operasyon! Yabancı uyruklu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı
07:53 Fiyat tekrar değişti! Akaryakıta çifte indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 10:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu! DNA testi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement