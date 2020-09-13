ABD'de alevler durmuyor: Yangınlarda bir bebek de dahil olmak üzere 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kayıp var

ABD'nin batı kıyısında büyük yıkıma yol açan yangınlar devam ediyor. Oregan eyaletinde onlarca kişi kayıp iken, 1 yaşında bebek de dahil olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği söylendi. Yaklaşık 1 aydır, 15 binden fazla itfaiye eri canla başla çalışıyor.

Birçok yerleşim yerinin küle döndüğü Oregon eyaletinde, onlarca kişi kayıp durumda bulunuyor. Eyalette görevli bir acil durum yetkilisi, hükümetin 'toplu ölüm olaylarına' karşı hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

MİLYONLARCA ARAZİ, BİNLERCE EV YANDI

Yangınlar yaklaşık üç haftadır, Oregon, California ve Washington eyaletlerinde etkili oluyor. Milyonlarca dönüm arazi ile birlikte binlerce ev yandı.

On binlerce kişi yangınlardan kaçarak, evlerini terk etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYATIMIZ İÇİN BİR TEHDİT"

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Cumartesi günü, "İklim değişikliği an itibariyle hayat tarzımıza varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" diyerek, Başkan Donald Trump'ı iklim değişikliği konusunda şüpheci olmakla suçladı ve gerçeği gözardı etmekle eleştirdi.

TRUMP, ORMAN YÖNETİMİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Trump ise Pazartesi günü California eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, yangınlarla ilgili olarak 'kötü orman yönetimini' sorumlu tuttu. Yetkililer, yangınlarda şu ana kadar New Jersey eyaleti büyüklüğünde bir alanın yandığını belirtiyor.

40 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Yangınlar nedeniyle oluşan duman tabakası ise bu eyaletlerin büyük şehirlerini kaplamış durumda. Portland, San Fransisco ve Seattle kentlerinde hava kirliliği insan hayatını tehdit ediyor. Yalnızca Oregon eyaletinde, itfaiye ekipleri 16 büyük yangınla mücadele ediyor, 40 bin kişi evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Eyaletin acil durum kurumu, 10 kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölü sayısının bunun çok üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

1 YAŞINDAKİ BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Washington eyaletinde ise 15 büyük yangın söndürülmeye çalışılıyor. Eyalette, 1 yaşındaki bir bebek hayatını kaybederken, anne ve babasının durumunun kritik olduğu bildirildi.28 büyük yangınla mücadele edilen California eyaletinde ise şu ana dek en az 22 kişi hayatını kaybetti.

15 bine yakın itfaiyeci 15 Ağustos'tan bu yana alevlerle mücadele ediyor.