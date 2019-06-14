ABD'de üç Müslüman gencin öldürülmesinin nedeni 'İslamofobi'
1 saat önce
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 2015'te üç Müslüman gencin neden öldürüldüğüne ilişkin detaylarda, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:13
ABD'nin Kuzey Carolina
eyaletinde 2015'te üç Müslüman gencin neden öldürüldüğüne ilişkin detaylarda, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.
"Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü!
NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu
"En seksi poker oyuncusu" Liliya Novikova küvette ölü bulundu
Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular