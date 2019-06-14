Son Dakika Haberleri: ABD'de üç Müslüman gencin öldürülmesinin nedeni 'İslamofobi'
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ABD'de üç Müslüman gencin öldürülmesinin nedeni 'İslamofobi'

1 saat önce

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 2015'te üç Müslüman gencin neden öldürüldüğüne ilişkin detaylarda, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.

ABD'de üç Müslüman gencin öldürülmesinin nedeni 'İslamofobi', System.String[]
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 2015'te üç Müslüman gencin neden öldürüldüğüne ilişkin detaylarda, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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