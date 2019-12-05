Son Dakika › Dünya › ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi - Son Dakika Dünya
ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi
7 saat önce
ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.
ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.
Ulusal Mucitler Akademisi (NAI), yaşam kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine olağanüstü buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:28
Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı