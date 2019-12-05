Son Dakika Haberleri: ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi
Son Dakika Dünya ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi - Son Dakika Dünya

ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi

7 saat önce

ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.

ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi, System.String[]

ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.


Ulusal Mucitler Akademisi (NAI), yaşam kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine olağanüstü buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:28 
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