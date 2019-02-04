Son Dakika Haberleri: ABD'de Uçak Evin Üzerine Düştü

ABD'de Uçak Evin Üzerine Düştü

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cessna 414A tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre sonra bir yerleşim alanında iki evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'de Uçak Evin Üzerine Düştü, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cessna 414A tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre sonra bir yerleşim alanında iki evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde Cessna 414A tipi bir uçak yerleşim alanındaki iki evin üzerine düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Orange County İtfaiye Merkezinden yapılan açıklamada, uçağın iki evin üzerine düşmesiyle çıkan yangına müdahale edildiğini, güvenlik gerekçesiyle çevredeki evlerin de tahliye edildiğini kaydedildi. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Cessna 414A tipi küçük bir uçağın Fullerton Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Yetkililer, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunca soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. - CALİFORNİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Kaliforniya, Cessna, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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