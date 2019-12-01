Son Dakika Haberleri: ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü
Son Dakika Dünya ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü - Son Dakika Dünya

ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü

6 saat önce

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.

ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.


Ulusal Ulaşım Güvenliği Birimi'nden Peter Knudson, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dakota, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:13 
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