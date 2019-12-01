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ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü
6 saat önce
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Birimi'nden Peter Knudson, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:13
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