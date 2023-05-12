Fenomen Trevor Jacob, etkileşim almak uğruna kendi uçurduğu hava aracını düşürdüğünü itiraf etti!

Görüntülenme sayısını artırmak için ABD'de Aralık 2021'de kasıtlı olarak bir uçağı düşüren YouTuber Trevor Jacob, suçunu itiraf etti. BBC'nin haberine göre Trevor Jacob, uzlaşmada videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söyledi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

ABD California Savcılığı, Jacob'un "Varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını" bildirdi. Federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme suçunu kabul eden Jacob, 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.