Fenomen Trevor Jacob, etkileşim almak uğruna kendi uçurduğu hava aracını düşürdüğünü itiraf etti! - Son Dakika
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Fenomen Trevor Jacob, etkileşim almak uğruna kendi uçurduğu hava aracını düşürdüğünü itiraf etti!

12.05.2023 15:40

ABD'de Aralık 2021'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini YouTube'da paylaşan fenomen Trevor Jacob, kazayı daha çok izlenme almak uğruna kasıtlı olarak planladığını itiraf etti. Delil yok etme ve gizleme suçunu kabul eden Trevor Jacob, 20 yıla kadar hapis cezasıyla hakim karşısına çıkacak.

Görüntülenme sayısını artırmak için ABD'de Aralık 2021'de kasıtlı olarak bir uçağı düşüren YouTuber Trevor Jacob, suçunu itiraf etti. BBC'nin haberine göre Trevor Jacob, uzlaşmada videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söyledi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

ABD California Savcılığı, Jacob'un "Varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını" bildirdi. Federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme suçunu kabul eden Jacob, 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

YouTuber Trevor Jacob, etkileşim için uçak düşürdüğünü itiraf etti! 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak

NE OLMUŞTU?

Jacob, Kasım 2021'de üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve selfie çubuğu alarak Santa Barbara Havaalanı'ndan tek başına kalkış gerçekleştirmişti. Uçak, kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı'na düşmüştü. Olay yerine giden 23 yaşındaki Jacob, uçaktan görüntüleri almıştı. Jacob, olayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bildirmiş, kurul kendisine enkazı kaldırması gerektiğini bildirmişti. Daha sonra helikopterle olay yerine dönen Jacob, enkazı kaldırmış ve delilleri yok etmişti. Aralık 2021'de görüntüleri yayınlayan Jacob'ın pilotluk lisansı geçen yıl iptal edilmişti.

YouTuber Trevor Jacob, etkileşim için uçak düşürdüğünü itiraf etti! 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Fenomen Trevor Jacob, etkileşim almak uğruna kendi uçurduğu hava aracını düşürdüğünü itiraf etti! - Son Dakika


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