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ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı
20 dakika önce
ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.
ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:17
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