ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı

20 dakika önce

ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.

ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı, System.String[]

ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:17 

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