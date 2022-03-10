NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu - Son Dakika
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NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu

10.03.2022 22:15

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Ukrayna kökenlilerin gönüllü çalıştığı depo, ABD'den Ukrayna'ya giden tonlarca yardımın merkezi haline geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Ukrayna kökenlilerin gönüllü çalıştığı depo, ABD'den Ukrayna'ya giden tonlarca yardımın merkezi haline geldi.

New Jersey'in uluslararası limanlarına yakın bölgede daha önce doğu Avrupa ile ABD arasında kargo hizmeti veren firma, Ukrayna'daki krizden sonra işletmesini çatışma bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplanan tonlarca gıda ve tıbbi malzemelerin yerine ulaştırılması için seferber etti.

Meest isimli firmanın insan kaynakları müdürü Myroslava Downey, "Hepimizin Ukrayna'da akrabaları var. Ukrayna'ya uzun yıllardır kargo ve paket gönderdiğimiz için bu işi iyi biliyoruz ve böyle bir dönemde elimizden gelen yardımı yapmak istedik." dedi.

Meest kelimesinin Ukrayna dilinde "köprü" anlamına geldiğini belirten Downey, "Ukrayna'da ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri ve yiyecek ve benzeri malzemeleri önceliyoruz. Çatışma bölgesindeki yardım kuruluşlarına bunları ticari tecrübemizden edindiğimiz pratiklikle ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Kargo şirketine ait deponun büyük bir bölümünün yardım malzemelerinin ayrıştırılması ve paketlenmesi için dizayn edildiği, burada çoğu Ukrayna kökenli Amerikan vatandaşından oluşan onlarca insanın gönüllü olarak çalıştığı görüldü.

Meest yöneticileri şu ana kadar, hava ve kara yolu üzerinden 120 ton yardımı bölgeye ulaştırdığını kaydetti.

NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu
NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: NEW JERSEY - ABD'de Ukrayna kökenlilerin çalıştığı kargo şirketi Ukrayna'ya yardımların merkezi oldu - Son Dakika
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