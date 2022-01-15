ABD'de, ülke teknolojisini İran Merkez Bankasına ihraç eden bir kişi tutuklandı - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, ABD- İran çifte vatandaşı Kambiz Attar Kaşani'nin, Amerikan elektronik ekipman ve teknolojilerini yasa dışı bir şekilde İran hükümetine ihraç etmek suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaşani'nin dün Chicago'da yakalandığı ve kentteki federal mahkemeye çıkarıldığı belirtilerek, davanın New York Doğu Bölge Mahkemesinde görüleceği ifade edildi.

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcılarından Breon Peace de Kaşani'nin ABD tarafından yaptırıma tabi tutulan İran Merkez Bankasına, Amerikan finans sistemlerini kullanarak Amerikan teknolojilerini tedarik ettiğini belirtti.

Savcı Peace, "Davalının, Brooklyn'deki bir şirket de dahil olmak üzere birden fazla ABD teknoloji şirketinden ürün satın almak için iki Birleşik Arap Emirlikleri şirketini paravan olarak kullandığı iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaşani'nin söz konusu ihracatı Şubat 2019'dan Haziran 2021'e kadar sürdürdüğünü belirten Peace, sanığın bu ihracat için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) lisans almadığını kaydetti.

OFAC, İran Merkez Bankasını İran hükümetinin bir kuruluşu olarak tanımlıyor ve bankayı, ABD tarafından terör listesine alınan Lübnan Hizbullahı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Birliğine maddi ve teknolojik destek sağlamakla suçluyor.