ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle Ulusal Acil Durum ilan edilmesi beklenirken Los Angeles'ta ilk, orta ve lise öğrenimine 1 buçuk ay ara verildi.



ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi planlanan acil durum uyarınca federal hükümet, Federal Acil Durum Yönetim Merkezi - FEMA'ya bölgesel yönetimlere maddi destek aktarma hakkı ve yaşanan acil duruma karşı alınacak önlem ve müdahaleleri koordine yetkisi veriyor.



ABD'de görülen korona virüsü vakalarında hızlı bir artış yaşanırken üst düzey yöneticilerde virüsten etkileniyor. Miami Valisi Francis Suarez yaptığı açıklamada korona virüsten etkilendiğini açıklarken geçtiğimiz günlerde korona virüsü taşıdığı belirlenen Brezilya Başkanı Basın Sekreteri Fabio Wajngarten ile yakın temasta bulunan Başkan Trump'ın test edilmeyeceği açıklandı.



ABD'de korona virüsünden dolayı yaşam durma noktasına geliyor. New York eyaletinde bazı bölgelere giriş ve çıkışlara izin verilmezken New York şehrinin damarları sayılan metro ise tamamen durmuş durumda. Ülke genelinde yüksek öğretim veren kurumların hemen hepsi fiziksel sınıfları kapatarak online eğitim sistemine geçerken, virüsün yayılma ihtimalini azaltmak için aralarında Los Angeles'ın da bulunduğu birçok yerde ilk, orta ve lise öğrenimine 1 buçuk ay ara verildi. Bu durumun özellikte okul sisteminden destek görerek gıda ihtiyacını karşılayan birçok çocuğun yaşamını zorlaştıracağı öngörülüyor. Yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayını belirleyecek ön seçimler ise Lousiana eyaletinde iptal edildi.



California, Washington ve daha birçok eyalet de 250 kişi ve üzerinde insanın bir araya geleceği tüm toplantılar durdurulurken NBA, NCAA, NFL, maraton koşuları ve benzeri birçok spor olayı da iptal edildi. Ayrıca Disneyland, Universal Studios gibi dünyaca ünlü turistik eğlence parkları da kapılarını kapattı.



Virüs ekonomiyi de vurdu. 12 Mart tarihinde büyük bir düşüş yaşayan borsa toparlanmaya çalışsa da henüz başarılı olabilmiş değil. ABD'nin ekonomisi için önemli olan ve Pasifik kıyılarındaki en büyük ticari giriş noktası olan Los Angeles ve Long Beach Limanları ise haftada bir gün bozulabilecek gıdalara hizmet verecek şekilde çalışmalarını durdurdu. Özellikle Çin ve Avrupa'dan gelecek malzemelere bağlı olan üreticilerde ise stok sıkıntısı baş göstermeye başladı. Havayolları, turistik merkezler, lokantalar ise boş. Uzmanlar ekonomik durgunluk konusunda uyarıda bulunuyor.



Korona virüs 21 Ocak'ta ilk hastanın görülmesinden bu yana 47 eyalette 1714 kişiye bulaşmış durumda. Son resmi rakamlara göre ise 41 hasta hayatını kaybetti. Virüsün kontrol altına alınamaması halinde ABD genelinde 214 milyon Amerikalı 'ya hastalığın bulaşacağını ve hastalık sebebi ile ölenlerin sayısının 1.7 milyon olabileceği CDC tarafından yapılan istatiksel çalışmalarda görülüyor. - LOS ANGELES