ABD'de üniversite polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin derste kullanıldığı için özür diledi - Son Dakika

ABD'de üniversite polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin derste kullanıldığı için özür diledi

30.04.2021 12:04
ABD'de üniversite polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin derste kullanıldığı için özür diledi, System.String[]

ABD'de polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin Pennsylvania Üniversitesi'nde antropoloji dersinde kullanıldığı ortaya çıkmasının ardından artan tepkiler üzerine üniversite yönetimi özür diledi.

ABD'de polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin Pennsylvania Üniversitesi'nde antropoloji dersinde kullanıldığı ortaya çıkmasının ardından artan tepkiler üzerine üniversite yönetimi özür diledi.

ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nde Profesör Janet Monge tarafından 2019 yılından itibaren öğrencilere adli antropoloji dersi verildiği sırada kullanılan kemiklerin 36 yıl önce polis helikopteri tarafından bombalanan evde ölen siyahi genç kıza ait olduğu ortaya çıkmıştı. Olay sonrası üniversiteye  tepki yağdı. Pennsylvania Üniversitesi yetkilileri, ölen kızın ailesinin izni olmadan kemiklerinin derste kullanılması nedeniyle özür yazısı yayınladı.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Müdürü Christopher Woods ve bölüm dekanı Wendell Pritchett tarafından yapılan açıklamada "Penn Müzesi ve Pennsylvania Üniversitesi, MOVE evinden toplanan insan kalıntılarının araştırma ve öğretim için kullanılmasına izin verdiği ve kalıntıları çok uzun süre sakladığı için Afrika ailesinden ve topluluğumuzun üyelerinden özür diliyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca "Müze, insan kalıntılarını toplama, idare etme, sergileme ve araştırma uygulamalarımızı yeniden değerlendirme sözü verdi. Biz de bu söze bağlıyız. Bununla birlikte, bu yeniden değerlendirmenin aynı zamanda insan kalıntılarının öğretimde nasıl kullanıldığını ve Fiziksel Antropoloji bölümümüzün birikimlerinin ve koleksiyon uygulamalarının kapsamlı bir incelemesini de içermesi gerektiği artık açıktır" ifadeleri kullanıldı.

36 YIL ÖNCE MOVE ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Öte yandan, Move üyeleri, siyahi hareketine bağlılıklarını göstermek için Africa soyadını alıyor.1972 yılında kurulan Move siyahi kurtuluş örgütü ile polis arasında, 1978'de bir polisin ölümüne, 16 polis ve itfaiyecinin yaralanmasına neden olan çatışmalar meydana geldi. 1985 yılında ise, polis, örgütün 6221 Osage Bulvarı'ndaki binasına helikopterden iki bomba atmış çıkan yangında 6 yetişkin ile birlikte 5 çocuk hayatını kaybetmişti.


ABD'de üniversite polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin derste kullanıldığı için özür diledi
ABD'de üniversite polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin derste kullanıldığı için özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, Antropoloji, Üniversite, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de üniversite polisin öldürdüğü siyahi çocuğun kemiklerinin derste kullanıldığı için özür diledi - Son Dakika Dünya


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