Son Dakika Haberleri: Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var
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Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

1 saat önce

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar varABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar varABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi.

Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var, System.String[]

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var

ABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Teksas eyaletindeki Texas A&M Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, en az 7 kişinin yaralandığı ve çok sayıda ölü olduğu duyuruldu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; saldırganın kim olduğuna, gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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