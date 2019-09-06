Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada
1 saat önce
ABD'de, Temmuz ayında bir üniversitede meydana gelen patlamaya dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
ABD'de, Temmuz ayında bir üniversitede meydana gelen patlamaya dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Patlamada, 3 kişi yaralanmıştı.
Patlama, ABD'nin Nevada Üniversitesi'nde, okulun kazan dairesinde 5 Temmuz'da meydana gelmişti ve 3 kişi yaralanmıştı. ABD medyası, patlama anına dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Görüntü Dökümü
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-Patlama anı
/// ARŞİV
-Patlama sonrası bölgeden görüntü
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