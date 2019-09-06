Son Dakika Haberleri: Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada
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Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada

1 saat önce

ABD'de, Temmuz ayında bir üniversitede meydana gelen patlamaya dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada, System.String[]
ABD'de, Temmuz ayında bir üniversitede meydana gelen patlamaya dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Patlamada, 3 kişi yaralanmıştı.

Patlama, ABD'nin Nevada Üniversitesi'nde,  okulun kazan dairesinde 5 Temmuz'da meydana gelmişti ve 3 kişi yaralanmıştı. ABD medyası, patlama anına dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntü Dökümü
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-Patlama anı
/// ARŞİV
-Patlama sonrası bölgeden görüntü


Amerika Birleşik Devletleri, Nevada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
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