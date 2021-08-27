Üye Girişi
ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki "sorunlu" hapishane kapatılacak - Son Dakika

ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki "sorunlu" hapishane kapatılacak

27.08.2021 12:11
ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki

NEW ABD hükümeti, geçmişte birçok ünlü suçlunun kaldığı New York'taki (NY) Metropolitan Correctional Center (MCC) hapishanesini geçici olarak kapatma kararı aldı.

NEW ABD hükümeti, geçmişte birçok ünlü suçlunun kaldığı New York'taki (NY) Metropolitan Correctional Center (MCC) hapishanesini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Federal Hapishaneler Bürosu, Manhattan'daki MCC'nin, başta sıkı olmayan güvenlik ve çökmekte olan altyapı da dahil olmak üzere uzun süredir yaşanan sorunları elden geçirmek amacıyla geçici olarak kapatılacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakanlık, sorunları olabildiğince hızlı ve verimli şekilde ele almak amacıyla en azından bu sorunlar çözülene kadar MCC'yi geçici olarak kapatmaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Planlamanın devam ettiği belirtilen açıklamada, kapanış için tarih verilmedi.

Açıklamada "Adalet Bakanlığının federal hapishane sistemindeki her tesisin yalnızca güvenli ve emniyetli olmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gözaltındaki kişilere, cezalarını çektikten sonra topluma başarılı bir şekilde geri dönmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları ve programları sağlamayı taahhüt ettiği" belirtildi.

Hapishaneler Bürosunda uzun zaman görev yapmış eski bir yetkili Jack Donson, mahkum ve avukatların çeşitli şikayetlerde bulunduğu tesisin, gereken tüm iyileştirmeler göz önüne alındığında yeniden açılmasının yıllar alabileceğini söyledi.

MMC'ye ihtiyaç olmadığını düşündüğünü belirten Donson, Brooklyn'de yaklaşık 1500 mahkumun bulunduğu daha büyük bir tesisinin Manhattan hapishanesinin yerini alma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Normal kapasitesi 600'ün üstünde olan MCC'de şu an bulunan 233 mahkumun çoğunun Brooklyn'deki federal hapishaneye nakledilmesi bekleniyor.

MCC'de Jeffrey Epstein ve Usame bin Ladin de kalmıştı

Amerika'nın en güvenli hapishanelerinden biri olarak kabul edilen MCC'yi kapatma kararından birkaç hafta önce, ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco tesisi gezerek koşulları bizzat görmüştü.

Pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 2 yıl önce MCC'de ölü bulunmuştu. İlgili soruşturma henüz tamamlanmazken o gece onu izlemekten sorumlu iki memur, işlerini yapmak yerine uyudukları ve internette gezindikleri için hapishane kayıtlarına yalan söyledikleri suçlamalarını kabul etmişti.

MCC'de daha önce de Usame bin Ladin, Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, mafya lideri John Gotti ve Wall Street dolandırıcısı Bernard Madoff'un birkaç yakın arkadaşı mahkum olarak bulunmuştu.

Hapishane firarlarıyla ünlü Guzman, 2019'da Brooklyn'de yargılandığı süre boyunca hapishaneden mahkemeye götürüldüğü her gün Brooklyn Köprüsü'nün kapatılmasına neden olmuştu.

MCC, Mart 2020'de, yetkililerin içeriye silah sokulmuş olabileceğine dair iddialardan sonra bir hafta boyunca kilitlenmiş, olayı inceleyen müfettişler bir tabancanın yanı sıra cep telefonları, uyuşturucu ve el yapımı silahlar gibi diğer yasaklı maddeleri ortaya çıkarmıştı.

Öte yandan, aynı dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen tesiste çalışanların maske bulamadığı ve personel azlığı sebebiyle gerekli hijyen koşullarının sağlanamadığı bildirilmişti.

Birkaç ay sonra, mahkeme onaylı bir incelemeyle Kovid-19 semptomları olan mahkumların ihmal edildiği ve sosyal mesafenin neredeyse hiç olmadığı, bazı mahkumların birbirine kol mesafesinde uyuduğu tespit edilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Brooklyn, New York, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki 'sorunlu' hapishane kapatılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat ölümden döndü! İçinden sağ çıktığı aracın fotoğrafını paylaştı 13:04 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat ölümden döndü! İçinden sağ çıktığı aracın fotoğrafını paylaştı Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı 12:19 JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:50 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı
Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta         
13:14
Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti         
13:00
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi         
12:39
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki "sorunlu" hapishane kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement