ABD\'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

SICAKTAN ÖLDÜ

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

6 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.