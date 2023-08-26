ABD'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti

ABD\'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 26.08.2023 20:06

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen araçta unutulan 16 aylık bebek, sıcaklığın 38 dereceyi aşması sonucu hayatını kaybetti. Bebek, yaklaşık 6 saat sonra fark edildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

SICAKTAN ÖLDÜ

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

ABD'de arabada unutulan 16 aylık bebek sıcaktan hayatını kaybetti

6 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti - Son Dakika
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