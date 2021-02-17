ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2009'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 1,3 artarak Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı. Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta ise aylık yüzde 0,3 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda da piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyerek yüzde 1,7 artış gösterdi. Endeksin ocakta yıllık bazda yüzde 0,9 artması bekleniyordu. ÜFE, geçen yıl aralıkta da yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ocakta aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 2 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,1 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.