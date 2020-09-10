ABD'de üretici fiyatları ağustosta beklenenden fazla arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,3 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 0,2 azalış gösterdi. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,3 düşmesini bekliyordu. ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,4 düşüş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ağustosta aylık ve yıllık yüzde 0,3 artış gösterdi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.