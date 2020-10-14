ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı - Son Dakika

ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı

14.10.2020 16:09
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı, System.String[]

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,4 arttı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,4 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, ağustosta ise aylık yüzde 0,3 artmıştı.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda da yüzde 0,4'lük artış gösterdi. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 artmasını bekliyordu. ÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 0,7 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı - Son Dakika Ekonomi

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