ABD'de üretici fiyatları haziranda beklenin aksine düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD'de üretici fiyatları haziranda beklenin aksine düşüş gösterdi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 düşmesini bekliyordu.

Çekirdek ÜFE yüzde 0,3 arttı

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,3 artarak ocak ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi. Çekirdek ÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici fiyatları haziranda beklenin aksine düşüş gösterdi - Son Dakika Ekonomi
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