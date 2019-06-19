Son Dakika Haberleri: ABD'de uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi
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ABD'de uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi

1 saat önce

– ABD'de emniyet güçleri, Massachusetts eyaletinde düzenledikleri uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi.

ABD'de uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi, System.String[]
– ABD'de emniyet güçleri, Massachusetts eyaletinde düzenledikleri uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi.
Coindesk'in haberine göre, ABD'de 27 Mart'ta gerçekleşen olayda, gizli görevdeki bir federal ajan kara ağ sitesi "EastSideHigh" üzerinden kimyasal uyuşturucu siparişi verdi. Sonrasında uyuşturucu tacirlerini izlemeye başlayan yetkili, 22 yaşındaki Binh Tahnh Le'nin söz konusu siparişi ABD Posta Servisi toplama kutusuna bıraktığını gördü. Sonrasında ödeme için Le ile buluşma ayarlayan emniyet güçleri, Bitcoin transferiyle gerçekleşen ödemenin ardından Le'yi uyuşturucu satma suçundan tutukladılar. Le'nin ortakları 22 yaşındaki Allante Pires ve 23 yaşındaki Steven McCall da, uyuşturucu üretimi ve dağıtımından tutuklandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:42 Kaynak: DHA
Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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