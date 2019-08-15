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- ABD'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma: 6 Yaralı

13 dakika önce

- ABD'de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralıPENNSYLVANIA - ABD'nin Pensilvanya eyaletinin uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada 6 polisin yaralandığı belirtildi.

- ABD'de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralı
PENNSYLVANIA - ABD'nin Pensilvanya eyaletinin uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada 6 polisin yaralandığı belirtildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinin Nicetown-Tioga bölgesinde uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 polisin çatışmada vurularak yaralandığı, 2 polisin ise olay yerine intikali sırasında kaza geçirerek yaralandıkları belirtildi. Hastaneye kaldırılan polislerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve İtfaiye sevk edilirken Philadelphia polisi, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.
Ekipler, Maurice Hill adlı 36 yaşındaki bir şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
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