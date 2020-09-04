ABD'de uyuşturucu operasyonunda FBI'a bağlı sivil polis öldürüldü - Son Dakika

ABD'nin Cleveland kentinde, uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yer alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üyesi bir sivil polisin açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi.

53 yaşındaki polis James Skernivitz ve beraberindeki bir kişi dün saat 22.00 sıralarında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, iki kişi tutuklandı.

AP'ye konuşan Cleveland polisinin verdiği bilgiye göre, Skernivitz bir uyuşturucu operasyonunda gizli bir görevde yer alıyordu.

FBI Sözcüsü Vicki Anderson, Skernivitz'in önceki gün FBI'ın Cleveland ofisinde Şiddet Suçları Görev Gücü üyesi olarak vazifeye başladığını söyledi.