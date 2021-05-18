ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti - Son Dakika

ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti

18.05.2021 11:02
ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti, System.String[]

Koronavirüsle mücadele eden ABD'de, ülkeyi kasıp kavuran bir başka sorun da sessizce toplumun içine yayılmaya devam ediyor. Amerikan Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi'nin açıkladığı rapora göre; geçtiğimiz 12 ay boyunca yaklaşık 90.000 Amerikalı aşırı doz uyuşturucudan yaşamını kaybetti. Söz konusu açıklamada, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin tek başına koronavirüs ölümlerini geride bıraktığına da vurgu yapıldı.

ABD, koronavirüs dışında başka bir salgınla daha mücadele ediyor. Merkez üssü San Fransisco olan "uyuşturucu" felaketi ile savaşan; uyuşturucunun koronadan daha ölümcül olduğu ABD'de, aşırı dozdan hayatını kaybeden Amerikalıların sayısı 90000'e çıkarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış gösterdi.

UYUŞTURUCU ÖLÜMLERİ KORONA KAYNAKLI VEFATLARI GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı ise ABD'de trafik kazasında ölenlerin (42000) ve silahlı çatışmada ölenlerin (44000) sayılarının toplamından bile fazla. Zira açıklamada uyuşturucu kaynaklı ölümlerin tek başına Covid-19 ölümlerini de geride bıraktığı belirtildi. Aşırız doz uyuşturucudan ölen 90000 kişinin yaklaşık 55000'i ise ABD'de yaygın olarak kullanılan Methamfetamin ve Fentanyl gibi sentetik uyuşturuculardan kaynaklı.

SENTETİK UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLÜMLER İSE YÜZDE 57 ARTTI

Sentetik uyuşturucudan ölenlerin sayısı ise geçen yıla göre tamı tamına yüzde 57 artış gösterdi. Yavaş yavaş toplumunu uyuşturucuya kurban veren ABD'deki DEA'in, uyuşturucuya karşı verdiği savaşı kazanamadığını gören ABD hükümeti; şimdilerde ne yapacağını bilemez halde çare üretmeye çalışıyor.


ABD uyuşturucu batağına saplandı: Aşırı dozdan ölenlerin sayısı Covid-19 kaynaklı ölümleri geçti!
ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti

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Son Dakika Dünya ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti - Son Dakika Dünya


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