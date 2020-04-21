ABD'de vadeli petrol fiyatları eksiyi gördü

İç piyasada ise gram altın 375 lira, çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2,469 lirada.

ABD'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düşüp "eksi 40 doları" gördükten sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.

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