ABD'de vadeli petrol fiyatları eksiyi gördü

ABD'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düşüp "eksi 40 doları" gördükten sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.
ABD petrol piyasalarında Mayıs vadelilerde fiyatların rekor düşük düzeylere inmesine karşılık, Haziran vadelilerde fiyatlar 21 dolar üzerinde tutunuyor.Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 4.10 düşüşle 28.10 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.84 düşüşle 21.24 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.16 düşüşle 15.28 dolar,altın, yüzde 0.22 düşüşle 1,691.65 dolar,bakır, yüzde 0.33 düşüşle 5,174.00 dolar,platin, yüzde 0.02 düşüşle 774.26 dolar,paladyum yüzde 0.69 düşüşle 2,150.97 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 375 lira, çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2,469 lirada.