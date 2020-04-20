ABD'de vadeli petrol fiyatları yüzde 35'ten çok düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de vadeli petrol fiyatları yüzde 35'ten çok düştü - Son Dakika Ekonomi

ABD'de vadeli petrol fiyatları yüzde 35'ten çok düştü

6 saat önce

ABD'de referans Batı Teksas hafif hakpetrolünün Mayıs vadeli fiyatları yüzde 35'in üzerinde düşerek, son birkaç on yılın en düşük düzeylerine geriledi.

ABD'de vadeli petrol fiyatları yüzde 35'ten çok düştü, System.String[]

ABD'de referans Batı Teksas hafif hakpetrolünün Mayıs vadeli fiyatları yüzde 35'in üzerinde düşerek, son birkaç on yılın en düşük düzeylerine geriledi.

Petrolde vadeli fiyatların sert düşmesi, talepte sert daralmanın etkisiyle, kısıntılara karşın arz fazlasına bağlı olarak depolama sorunu yaşanmasına ilişkin beklentilerden kaynaklındı.

Batı teksas patrolünün mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 38.4 düşüşle, 11.24 dolara kadar geriledi.

Petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Sanki sanal bir talep varmış gibi davranılıyor ama talep yok, stok var" dedi ve ekledi:

"Çin kritik petrol rezervlerini doldurma kararı aldı. Daha sonra Amerika da aynı yönde açıklama yaptı.  Bütün bu büyük resmi önümüze koyduğumuzda, petrol fiyatlarının daha uzunca bir süre düşük fiyatlarda dalgalı gideceği kesin.

"Birçok ülke ucuz petrolü stok yapmaya başladı. Stok yapıyorlar fakat talep olmayınca piyasaya satamıyorlar.

"Düşük fiyatlar Suudi Arabistan, Rusya gibi petrol üretici ülke ekonomilerini oldukça zor duruma düşürecek.

"Bu fiyatlar büyük şirketlerin değilse de birçok küçük şirketin iflası anlamına geliyor.  Özellikle bu durumdan büyük petrol şirketleri faydalanacaklar.

"Zor duruma düşecek olan küçük boyuttaki kaya gazı üreticilerini büyük şirketleri satın alacaklar."


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:27 Kaynak: DHA

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