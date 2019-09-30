Son Dakika Haberleri: Abd'de vahşi yaşam parkı ziyaretçilerine geyik saldırdı
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Abd'de vahşi yaşam parkı ziyaretçilerine geyik saldırdı

20 dakika önce

ABD'de vahşi yaşam parkındaki ziyaretçilere bir geyik saldırdı.

Abd'de vahşi yaşam parkı ziyaretçilerine geyik saldırdı, System.String[]

ABD'de vahşi yaşam parkındaki ziyaretçilere bir geyik saldırdı. Saldırıdan kaçamayan bir kadın hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Colorado eyaletinde bulunan Rocky Dağı Ulusal Parkı'nda ziyaretçilere geyik saldırdı. Saldırıdan kaçamayan bir kadın hafif yaralandı. Saldırı anı parkta çalışan görevli Brian Berg tarafından kayda alındı. Görüntüde, saldırıya uğrayan kadının yere düştüğü ve ardından kadının daha fazla yaralanmaması için geyik ile kadın arasına bir araç girdiği görüldü. Yaralı kadına yardım çalışması sırasında 1.5 metre boyundaki iri geyik araca da saldırmaya devam etti.

Geyiklerin çiftleşme sezonu olduğunu bildiren park yetkilileri, ziyaretçilerin geyiklere yaklaşmamasını belirterek, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Geyiğin saldırı anları

-Geyikle saldırıya uğrayan kadının arasına araç girmesi

Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:13 Kaynak: DHA
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