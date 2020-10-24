ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı - Son Dakika
BBC

ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı

24.10.2020 17:52
ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı, System.String[]

ABD'de cuma günü koronavirüs vaka sayısında rekor kırılırken,Avrupa'da durumun en olumsuz olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüsün en azından yaza kadar hayatı etkilemeye devam edeceği açıklaması geldi.

ABD'de cuma günü koronavirüs vaka sayısında rekor kırılırken Avrupa'da durumun en olumsuz durumda olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüsün en azından yaza kadar hayatı etkilemeye devam edeceği açıklaması geldi.

ABD'de Covid Tracking Project (Covid İzleme Projesi) Cuma günü 83.010 yeni vaka bildirdi. Cuma günü Fransa'da ise 40.000 yeni vaka kaydedildi. Koronavirüs nedeniyle ülkede 298 kişi de hayatını kaybetti.

Geçen hafta ABD'de 441.541 yeni koronavirüs vakası belirlendi. Bu, Temmuz sonundan beri kaydedilen en yüksek yedi günlük vaka sayısı.

Ülkede son altı günde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısında da artış yaşandığı ancak bunun günde 2000 can kaybının görüldüğü Nisan ayına kıyasla halen oldukça düşük olduğu kaydediliyor.

Rusya, Polonya, İtalya ve Isviçre'de de vaka sayıları artışa geçmiş durumda.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'daki vaka artışının kritik bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katladı. Kıtada şimdiye kadar toplam 7,8 milyon vaka görüldü, 247.000 kişi de hayatını kaybetti.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek aylar zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir yolda ilerliyor" dedi.

Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu geçti, 1,1 milyon can kaybı meydana geldi.

Bir grup bilim insanı, virüse karşı etkili bir aşı geliştirilse bile dağıtımının bir yılı bulabileceği, bu nedenle bahar aylarında hayatın tamamen normale dönmeyeceği uyarısında bulunmuştu.





Fransa Başbakanı: Kasım ayı zor geçecek

Macron Paris'te bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bilim insanlarının kendisine virüsün "en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar" hayatı etkilemeye devam edeceğini söylediklerini kaydetti.

Fransa'nın üçte ikisinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Macron, sokağa çıkma yasağının günlük vaka sayısının 3000-5000 aralığına geldiğinde gevşetilebileceğini söyledi. Bu vaka sayıları en son Ağustos ayının sonunda görülmüştü.

Fransa'daki 5 bin yoğun bakım ünitesinin yarısı Covid-19 hastaları ile dolmuş durumda. Başbakan Jean Castex, ağır hasta sayısının artabileceğini belirterek, "Bugünün yeni vakaları yarının hastaneye kaldırılmış hastaları. Kasım ayı zor geçecek" dedi.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde durum şöyle:


ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı
ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı
ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı
ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı
ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Fransa, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı - Son Dakika

BBC
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