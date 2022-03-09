ABD'de vali kaçırma planıyla suçlanan zanlıların, FBI tarafından yönlendirildiği iddia edildi - Son Dakika

NEW ABD'de Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan 4 kişinin, federal ajanlar tarafından kandırıldıklarını iddia ettiği belirtildi.

Vali Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan 4 kişinin avukatları, jüri üyelerine müvekkillerinin hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle bir protestoda tanıştıkları bazı muhbirler ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanları tarafından yönlendirildiklerini söyledi.

Avukat Joshua Blanchard, bir FBI ajanının, Ohio, Wisconsin ve Michigan'daki milis toplantılarına ve silah eğitimine katılmasını sağlamak için geçmişe ait birçok suç dosyası bulunan bir muhbiri, müvekkili Barry Croft'un peşine taktığını iddia etti.

Blanchard, Michigan'daki federal mahkeme salonundaki açılış konuşmasında, "Plan yoktu, anlaşma ve adam kaçırma yoktu." dedi.

Başsavcı Yardımcısı Jonathan Roth ise zanlıların Vali Whitmer'in evine girmeye ve onu kaçırmaya hazır olduğunu, polis baskını ihtimaline karşın bir köprüyü havaya uçurmayı planladıklarını ifade etti.

Croft'la örgütün lideri olduğu iddia edilen Adam Fox'un avukatı Christopher Gibbons da jüri üyelerine, müvekkilinin yatacak bir evinin bile olmadığını, bir mağazanın bodrumunda yatıp kalktığını dolayısıyla savcıların iddia ettiği gibi örgütün beyni olmadığını savundu.

Valinin kaçırılması olayı

Michigan Valisi Whitmer'in 2020'de Kovid-19 salgını konusunda o zaman ABD Başkanı olan Donald Trump'ı eleştiren açıklamalar yapması üzerine bazı eyalet sakinleri Valiyi protesto etmek için hükümet binasının etrafında protestolar düzenlemişti.

FBI Ekim 2020'de, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Partili Whitmer'ı kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmayı planlayan aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 6 kişinin, gece buluştukları eve düzenlenen baskınla gözaltına alındığını duyurmuştu.

FBI, soruşturma raporunda, şüpheliler Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Caserta ve Barry Croft'un, Whitmer'ın tatillerinde kullandığı konutun yakınındaki otoyol köprüsüne yerleştirecekleri zaman ayarlı bombaları patlatmayı, böylece polisin dikkatini başka bir noktaya çektikten sonra Whitmer'ı kaçırmayı planladıkları belirtilmişti.

9 Ekim 2020'de mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerin, ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.