ABD'de valiyi kaçırmayı planlamakla yargılanan 4 kişiden ikisine beraat etti - Son Dakika
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ABD'de valiyi kaçırmayı planlamakla yargılanan 4 kişiden ikisine beraat etti

09.04.2022 02:08
ABD'de valiyi kaçırmayı planlamakla yargılanan 4 kişiden ikisine beraat etti

NEW ABD'de Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan 4 kişinin davasına bakan jüri zanlılardan ikisini suçsuz bulurken diğer ikisi hakkında da ortak bir karar alamadı.

NEW ABD'de Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan 4 kişinin davasına bakan jüri zanlılardan ikisini suçsuz bulurken diğer ikisi hakkında da ortak bir karar alamadı.

Michigan Batı Bölgesi Mahkemesi Baş Yargıcı Robert Jonker, "adam kaçırma komplosu" ile suçlanan sözde elebaşları Adam Fox ve Barry Croft'a yönelik yargılamanın usulsüz olduğunu söyledi.

İki yıldır tutuklu bulunan Daniel Harris ve Brandon Caserta son duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Batı Bölgesi Başsavcısı Andrew Birge adliye binası dışında gazetecilere verdiği demeçte, "Açıkçası sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık." şeklinde konuştu.

Birge, Fox ve Croft'u yeniden mahkeme etmek isteyip istemediğine ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermese de yazılı bir açıklamada, "İki sanık şimdi yeniden yargılanmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Olay

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ekim 2020'de, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Partili Vali Whitmer'ı kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmayı planlayan aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 6 kişinin, gece buluştukları eve düzenlenen baskınla gözaltına alındığını duyurmuştu.

FBI, soruşturma raporunda, şüpheliler Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Caserta ve Barry Croft'un, Whitmer'ın tatillerinde kullandığı konutun yakınındaki otoyol köprüsüne yerleştirecekleri zaman ayarlı bombaları patlatmayı, böylece polisin dikkatini başka bir noktaya çektikten sonra Whitmer'ı kaçırmayı planladıkları belirtilmişti.

9 Ekim 2020'de mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerin, ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Vali Whitmer'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan 4 kişinin avukatları 9 Mart'taki duruşmada jüri üyelerine, müvekkillerinin hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle bir protestoda tanıştıkları bazı muhbirler ve FBI çalışanları tarafından yönlendirildiklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de valiyi kaçırmayı planlamakla yargılanan 4 kişiden ikisine beraat etti - Son Dakika


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