Son Dakika Haberleri: ABD'de vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı
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ABD'de vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı

1 saat önce

– ABD'de yetkililer, iguana sayısında görülen artışa karşı önlem olarak vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı yaptı.

ABD'de vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı, System.String[]
– ABD'de yetkililer, iguana sayısında görülen artışa karşı önlem olarak vatandaşlara 'iguanaları öldürün' çağrısı yaptı.
Florida eyaletinde sıcak havalar, iguanaların sayısının da değişmesine sebep oldu. Bu yıl normalden fazla üreyen iguanaların çoğalmasına engel olmak için yetkililer, vatandaşlardan yardım istedi.
İguanaların şehrin altyapısına zarar verdiğini söyleyen yetkililer, vatandaşlardan kendi mülklerinde gördükleri iguanaları öldürmelerini istedi. Florida Üniversitesi'nden biyolog Joseph Wasilewski, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu, Florida için çok ciddi bir sorun. İguana sayısının artması, tarımın yok olmasına, yolların zayıflamasına ve salmonella bakterisinin yayılmasına sebep olabilir" dedi. 
Yetkililer, yeşil iguana türünün yaklaşık 1 buçuk metreye kadar uzayabildiğini ve yılda 75 yumurta bırakabildiğini belirtti.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya
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