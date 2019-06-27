Son Dakika Haberleri: ABD'de 'vatandaşlık sorusu' uygun bulunmadı
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ABD'de 'vatandaşlık sorusu' uygun bulunmadı

1 saat önce

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 2020'de yapılacak nüfus sayımına "vatandaşlık sorusu" eklemesini "şimdilik" uygun bulmadı.

ABD'de 'vatandaşlık sorusu' uygun bulunmadı, System.String[]
ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 2020'de yapılacak nüfus sayımına "vatandaşlık sorusu" eklemesini "şimdilik" uygun bulmadı. Kararın ardından Trump, söz konusu nüfus sayımının ertelenmesini talep edebileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:28 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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