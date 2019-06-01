Son Dakika Haberleri: ABD'de Virginia Beach Belediyesi binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
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ABD'de Virginia Beach Belediyesi binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

56 dakika önce

ABD'nin Virginia Beach kentindeki belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi; 12 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

ABD'de Virginia Beach Belediyesi binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletindeki Virginia Beach Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenledi. Bir belediye çalışanı tarafından yapılan saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Virginia Beach Belediye Başkanı Bobby Dyer olayla ilgili, "Virginia Beach tarihinin en yıkıcı günüydü" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Dünya
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