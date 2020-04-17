ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı - Son Dakika
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ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı

50 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin sonuç verdiğini belirten Trump, ABD'de ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğine işaret ederek, "Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser. İyimser ölüm tahmini demek istemiyorum, böyle bir şey yok. 1 kişi bile bizim için çok fazla." dedi.

"Virüsün ilerleyişinde tepe noktasını arkamızda bıraktık"

Trump, "Virüsün ilerleyişinde eğri düzlendi. Tepe noktasını arkamızda bıraktık." diye konuştu.

Virüse karşı alınan önlemler nedeniyle ABD ekonomisinin zarar gördüğüne işaret eden Trump, "ABD ekonomisinin uzun süre durması sürdürülebilir bir durum değil." ifadesini kullandı.

Trump, "Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Bu sürecin işleyişine dair bir plan hazırladıklarını ancak uygulama kararının eyalet valilerinde olduğunu belirten Trump, "Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir. Ancak bir eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam ettirmelerine izin veririz." açıklamasında bulundu.

ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha çok test yaptığını aktaran Trump, "Bugüne kadar 3,5 milyon test yaptık." bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray'ın 3 aşamalı planı

Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Bu kriterleri karşılayan eyaletler 3 aşamalı olarak tedbirlerini gevşetmeye başlayacak. İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verilecek. Barlar ise bu aşamada kapalı kalacak.

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere izin verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barlar da açılabilecek.

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletler ise 3. aşamaya geçebilecek. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabilecek.

Söz konusu tüm aşamalarda, virüse karşı savunmasız grupların kimseyle temas etmemesi, çalışanların ise iş yerlerinde sosyal mesafeyi gözetmesi gerektiği vurgulanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:50 Kaynak: AA

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