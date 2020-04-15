ABD'de WWE'ye çalışma izni! Corona virüse tuş - Son Dakika
Son Dakika Spor ABD'de WWE'ye çalışma izni! Corona virüse tuş - Son Dakika Spor

ABD'de WWE'ye çalışma izni! Corona virüse tuş

6 saat önce

Spor Arena/Efkan BUCAK - ABD'nin Florida eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, marketler ve eczaneler dışında üçüncü bir iş koluna daha izin çıktı.

ABD'de WWE'ye çalışma izni! Corona virüse tuş, System.String[]

Spor Arena/Efkan BUCAK - ABD'nin Florida eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, marketler ve eczaneler dışında üçüncü bir iş koluna daha izin çıktı. Eyalet yönetimi, ünlü Amerikan güreşi organizasyonu WWE'ye çalışma ve çekim yapma izni verdi. Orange Country Belediye Başkanı Jerry Demings, valiliğin Amerikan güreşini 'Öncelikli iş' kapsamında değerlendirdiğini ve çekim izni verdiğini söyledi. Çekimlerini seyircisiz yapan WWE ise "Bu zor zamanlarda insanlara oyalanmaları için bir şeyler sağlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.


SALGININ DURDURAMADIĞI LİGİ SEÇiM DURDURDU


Salgına rağmen dünya üzerinde futbol liglerine devam eden nadir ülkelerden olan Burundi'de de maçlar durduruldu ancak bu aranın nedeni virüs değil, seçimler... Burundi Futbol Federasyonu Başkanı Reverien Ndikuriyo, ülke genelindeki spor tesislerinin 20 Mayıs'taki genel seçimlere hazırlanması için liglere ara verilmesi gerektiğini belirtti. Ülkede futbol maçlarına seyirci de alınıyor ancak stada girenlerin ateşi ölçülüyordu. Burundi'de şu ana kadar sadece 5 koronavirüs vakası görüldü.


WESTBROOK'TAN 650 ÇOCUĞA BİLGİSAYAR


NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen Russell Westbrook, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören 650 ihtiyaç sahibi çocuğa bilgisayar bağışladı. Bir dönem NBA'de oynayan ve kariyerine Çin'de devam eden Jeremy Lin ise koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 1 milyon dolarlık yardımda bulundu.


SANAL YARIŞTA KÜFÜR EDiNCE...


Dünyanın önemli otomobil sporu organizasyonlarından NASCAR'da hafta sonu bir sanal yarış gerçekleştirilirken, yayında olmadığını sanan bir pilotun ettiği küfür ona pahalıya mal oldu. Chip Ganassi takımından Kyle Larson, Afro-Amerikalılara hakaret içeren kelimesi sonrası özür dilese de takımından para cezası yedi, Credit One Bank ve McDonalds'ın sponsorluk desteğini ise kaybetti.


BU KEZ KULÜP DEĞiL KOCA Lig iFLAS ETTi


Salgın nedeniyle tüm operasyonlarını durduran kulüplerin maddi darboğazda olduğunu herkes biliyor... Hatta Slovakya'nın en başarılı kulüplerinden Zilina iflasını açıklamıştı. ABD'de ise bir kulüp değil, bir lig toptan iflasını açıkladı. Amerikan futbolunda bu yıl ilk sezonunu yaşayan ve sadece 5 haftası geride kalan XFL, iflasını açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Burundi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:26 

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