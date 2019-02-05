Son Dakika Haberleri: ABD'de Wyoming Eyaleti Kripto Paraları Yasal Para Kabul Edecek

ABD'de Wyoming Eyaleti Kripto Paraları Yasal Para Kabul Edecek

2 saat önce

ABD'de Wyoming Eyalet Meclisi, kripto paraların yasal para olarak benimsenmesini kabul eden yasa tasarısını onayladı.

ABD'de Wyoming Eyaleti Kripto Paraları Yasal Para Kabul Edecek, System.String[]
ABD'de Wyoming Eyalet Meclisi, kripto paraların yasal para olarak benimsenmesini kabul eden yasa tasarısını onayladı.

Dijital varlık tasarısının Meclis'te kabul edilmesiyle, eyalet, kripto paraların kişisel tüketici varlık olarak tanınmasını destekliyor; ayrıca yasa, kripto paraları, dijital tüketici varlıkları, dijital güvenlik ve sanal güvenlik olarak tanımlıyor.

Dailyhodl.com sitesinin aktardığına göre, tasarının kanunlaşması halinde Bitcoin, XRP ve EOS kripto para birimleri gerçek para birimi gibi kabul edilerek eşya alım ve satımlarında veya biriktirmek ve değerlendirmek için kullanılabilecek

Wyoming Eyalet Meclisi, tasarının 1 Mart'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Wyoming Blockchain Koalisyonu'nun kurucularından ve eski Wall Street çalışanlarından Caitlin Long Wyoming'i kripto paraların merkezi haline getirmeye çalışıyordu.

Eyalet Meclisi geçen ay da, şirketlerin geleneksel depolama sertifikaları yerine, kripto paraları kripto paraları sertifikalandırmalarını sağlayan yeni bir yasa çıkarmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:18 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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