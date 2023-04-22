ABD'de Yakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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ABD'de Yakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

22.04.2023 09:53
ABD'de Yakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Gold Star Köprüsü'nde otomobille çarpışan yakıt tankerinin devrilip alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından köprü trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir köprüde otomobille çarpışan yakıt tankerinin devrilip alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Groton'daki Gold Star Köprüsü'nde seyir halindeki bir yakıt tankeri, lastiği patlayan otomobille çarpışarak devrildi. Tankerde yangın çıkarken, alevler köprüye yayıldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Connecticut Valisi Ned Lamont, kazada tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini, otomobildeki 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Kaza nedeniyle köprüdeki yollar her iki yönde de trafiğe kapatıldı. - CONNECTICUT

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Star, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de Yakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Yakıt Tankeri Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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